Bravo se remémore le match PAOK-PSG, arrêté à cause des supporters

Daniel Bravo a participé à la rencontre PAOK-PSG, en 1992. Une invasion du terrain par les Grecs avait mis un terme au match.





Passé par les rangs du PSG et de l'OM, Daniel Bravo s'est souvenu d'un match disputé à Thessanolique, en 1992. "En octobre 1992, avec le PSG, nous affrontons Salonique en coupe de l'UEFA. Nous avons gagné 2-0 à l'aller, puis nous menons 2-0 au retour et à la pause, Artur Jorge me dit d'aller m'échauffer. Je vois alors les supporters grecs, qui n'ont pas accepté la leçon que nous donnons à leur équipe, fous de rage après leur président, qui commencent à pousser sur les grillages. Ils finissent par tout défoncer et envahir la pelouse. Je suis parti en courant aux vestiaires où le coach m'a demandé pourquoi je ne m'échauffais plus. Je lui ai expliqué, et les officiels sont venus nous dire que le match ne reprendrait pas. On est resté une bonne heure dans le vestiaire et on est reparti assez tranquillement, parce que ce n'était pas à nous qu'ils en voulaient. On s'est qualifié comme ça. Quand tu es joueur, tu aimes les ambiances chaudes et quand tu joues à l'OM, la pression du public, tu connais, ça te motive. Aucun club français n'a gagné la coupe de l'UEFA, donc encore moins la Conférence, l'OM a fait trois finales d'UEFA-Ligue Europa, il y a un bon coup à jouer dans celle-là", a-t-il déclaré.



Le stade Toumba a été rénové en 2004, pour accueillir le tournoi de football des Jeux olympiques.