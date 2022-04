Under : "C'est l'ambiance la plus forte que j'ai connue"

Cengiz Under ne tarit pas d'éloges sur la ferveur des supporters de l'OM. L'international turc ne trouve qu'un équivalent, à Besiktas.





Lors d'un entretien donné à La Provence, Cengiz Under a confié le bien qu'il pensait de l'ambiance du stade Orange Vélodrome : "Je suis passé par la Roma. Mais ce n'est quand même pas comme à l'OM. Ici, c'est l'ambiance la plus forte que j'ai connue. Il y a cette ferveur aussi à Besiktas, en Turquie, mais à Marseille, je ressens cette chaleur dès que j'entre sur le terrain. Elle nous pousse à aller au-delà de notre envie de jouer au football." Le milieu offensif ne veut plus s'en passer : "J'adore ! Je me sens même mieux dans cette ambiance. À 18 ans, quand j'étais à Basaksehir, j'ai joué contre Besiktas. C'était la première fois que je sentais cette ferveur. Pendant 90 minutes, je n'avais absolument pas entendu ce que mes partenaires me disaient. Il y avait une telle ambiance... Je la ressens ici. Marseille, c'est fou ! Ça me stimule. Je ne peux pas m'en passer", a-t-il ajouté.



Le natif de Sindirgi s'attend aussi à une belle ambiance en Grèce, dans le stade du PAOK : "Les Grecs sont aussi de fervents supporters de leur équipe, notamment ceux du PAOK, d'après ce que j'ai vu dans des vidéos. Ils font partie des plus chauds, des plus fous entre guillemets, de leur pays. On parle souvent des supporters turcs. C'est en Turquie que j'ai vécu les ambiances les plus folles. Mais je peux vous dire qu'à Marseille, je retrouve ça."



28 000 spectateurs devraient prendre place dans l'enceinte de Toumba, jeudi soir.