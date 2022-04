MacHardy : "J'étais assez sévère avec Sampaoli, mais..."

Jonatan MacHardy a donné son sentiment sur la rencontre OM-Montpellier (2-0). Le journaliste a complètement changé d'avis sur Jorge Sampaoli (et essaie de le justifier).





Au micro de RMC Sport, Jonatan MacHardy a donné les raisons pour lesquelles il pense que Jorge Sampaoli ne doit plus être critiqué. On voit qu'il a bien cherché, même si certains sont opposés les uns aux autres : "C'était un match maîtrisé. Un match qui sort de l'ordinaire dans la mesure où Marseille ne s'est pas fait la frayeur habituelle. Ca a été un match maîtrisé de bout en bout, et c'est digne d'un match d'une grande équipe qui se donne les chances de se préserver pour le match de coupe d'Europe qui arrive. Ce que je vois à Marseille depuis la défaite contre Clermont, ça me plait. J'étais assez sévère avec Sampaoli, à juste titre, je pense. Il y avait beaucoup de critiques qu'on pouvait émettre à son encontre. Mais toutes ces critiques, elles sont en train de s'envoler parce qu'il a recadré l'avenir. C'est assez admirable. On voit des joueurs qui jouent plus ou moins à leur place. Les compositions d'équipe ont beaucoup moins de fantaisie qu'auparavant, il y a une équipe type qui s'est vraiment dégagée, il y a beaucoup plus de stabilité dans ce qui est demandé aux joueurs et ça se ressent sur la qualité de jeu et les automatismes qui sont en train de se créer. Certains joueurs qui étaient placardisés, comme Pape Gueye ou Amine Harit, sont intégrés dans la rotation. Tout le monde est concerné, à l'image d'un Steve Mandanda. Tu as l'impression que tout le groupe s'est remis dedans, alors qu'avant tu avais l'impression qu'il y avait 12-13 joueurs concernés et que les autres étaient en train de lâcher."



Comme bon nombre de ses confrères, Jonatan MacHardy fera la démonstration inverse après une ou deux défaites.