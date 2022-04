PAOK-OM : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM se déplace sur le terrain du PAOK Salonique, jeudi, pour le compte de la Ligue Europa Conférence. Un match qui devrait se tenir dans une belle ambiance. Compos probables, absents, chaîne de diffusion, horaire... Voici toutes les infos sur la rencontre.





Le match retour entre l'OM et le PAOK Salonique promet d'être bouillant, dans le stade Toumba (28 000 places). Les Grecs considèrent que leurs supporters se sont mal faits recevoir, à Marseille, sans tenir compte de leurs propres débordements. Pour l'occasion, Jorge Sampaoli devra composer avec un groupe réduit.





L'historique des matchs entre le PAOK et l'OM

Les deux formations ne se sont rencontrées qu'une fois, en match officiel, et c'était lors de la rencontre aller. L'OM s'est donc imposée 2-1. Un match amical avait eu lieu en 2003 et les Phocéens l'avaient emporté 5-1.





Les compos probables du match PAOK-OM

Pour ce match, Jorge Sampaoli est suspendu et Jorge Desio va le remplacer. L'adjoint devrait pouvoir compter sur le retour d'Arek Milik. A contrario, il devra se passer des services de Konrad De La Fuente et Leonardo Balerdi, blessés jusqu'à la fin de saison, Boubacar Kamara, Bamba Dieng et Gerson, suspendus, voire Duje Caleta-Car et Cédric Bakambu, qui sont incertains. Côté PAOK, Giannis Michailidis (ligaments croisés) est toujours absent.



L'équipe probable de l'OM : Mandanda - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Gueye, Guendouzi, Harit - Bakambu, Milik, Under.



L'équipe probable du PAOK : Paschalakis - Lyratzis, Ingason, Crespo, Vierinha - Kurtic, Tsingaras - Zivkovic, Akpom, Biseswar.





PAOK-OM, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre entre l'OM et le PAOK est planifiée jeudi, à partir de 21h00. Elle sera retransmise sur W9 et Canal+ Sport.