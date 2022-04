Harit a hésité à venir après Nice-OM

Amine Harit a révélé qu'il avait hésité à rejoindre l'OM, après les graves incidents survenus à Nice. L'international marocain a craint de se mettre dans les embrouilles.





Dans l'émission Le Vestiaire, Amine Harit s'est remémoré ses hésitations, avant de rejoindre l'OM. "Je regarde le match contre Nice avec mon frère et là il y a l'envahissement de terrain. Je regarde mon frère et je lui dis "C'est fou il y a toujours quelque chose avec Marseille, soit une bagarre soit une embrouille". Le lendemain, mon agent m'appelle et me dit qu'il y a l'OM. Je me dis "j'ai déjà eu des problèmes je vais me foutre encore dans des soucis". Au final, je tente le pari. Je ne regrette pas du tout, je passe une vraie bonne saison, que ce soit au niveau de ma vie de famille ou dans le vestiaire. Cela fait du bien même si je n'ai pas beaucoup joué", a-t-il expliqué au micro de RMC Sport.



Amine Harit a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 25 apparitions, toutes compétitions confondues.