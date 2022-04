Degorre : "J'attends de voir l'OM face à des adversaires plus forts"

Damien Degorre a donné son avis sur Jorge Sampaoli. Le journaliste n'est pour l'instant pas convaincu par l'Argentin.





Au micro de la chaîne L'Équipe, le journaliste Damien Degorre a donné son sentiment sur le redressement opéré par l'OM. Les sept victoires consécutives et le succès obtenu contre Nice ne lui suffisent notamment pas : "Est-ce que Jorge Sampaoli a levé tous les doutes ? Bien sûr que non ! Ce n'est pas parce qu'ils ont battu Saint-Étienne qui en a pris six derrière à Lorient et qu'ils ont battu Montpellier qui a gagné un match sur les sept derniers, que je vais estimer que Jorge Sampaoli a trouvé la bonne recette. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui jouent enfin à leur place, et ça, c'est important. Mais, maintenant, j'attends de voir l'OM face à des adversaires plus forts pour voir le vrai niveau de cette équipe", a-t-il lancé, avec son objectivité habituelle.



La série actuelle de l'OM prévoit encore quatre matchs tous les trois jours, face au PAOK, au PSG, à Nantes et à Reims. Elle avait démarré avec l'ASSE, le PAOK et Montpellier.