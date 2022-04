Un retour de Payet chez les Bleus ? Ménès n'y croit pas

Pierre Ménès ne pense pas du tout que Didier Deschamps rappellera Dimitri Payet en équipe de France.





Sur son site internet, Pierre Ménès s'est exprimé sur le possible retour de Dimitri Payet chez les Bleus. Le journaliste ne croit pas que ça soit possible : "Que peut faire Payet de plus pour revenir en équipe de France ? Rajeunir. Payet fait une super saison. C'est évident. Il a mis un but extraordinaire contre le PAOK qui remet en plus un petit coup de poliche sur ses performances qui étaient un peu moins bonnes depuis quelques semaines. C'est toujours pareil, quand on réclame la venue de quelqu'un en sélection, c'est à la place de qui. Je pense que ça ne rentre pas dans les plans de Deschamps de rappeler Payet. A moins, il peut faire ce qu'il veut, il ne reviendra pas en équipe de France", a-t-il estimé.



Dimitri Payet totalise 13 buts et 12 passes décisives en 39 apparitions, cette saison. Le Réunionnais réalise l'un de ses meilleurs exercices, depuis le début de sa carrière.