Rothen : "Je suis à fond derrière Sampaoli"

Dans son émission "Rothen s'enflamme", l'ancien parisien a estimé que Jorge Sampaoli n'était pas étranger aux bons résultats actuels de l'OM.





Actuellement sur une série de 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'OM tourne à plein régime au moment d'aborder le sprint final. Des résultats qui sont aussi à mettre au crédit de Jorge Sampaoli, vivement critiqué il y a encore quelques semaines quand l'équipe était dans une moins bonne dynamique.



Dans son émission "Rothen s'enflamme", Jérôme Rothen a tenu à rendre hommage au coach argentin : "Le bilan de l'OM est très bon d'un point de vue comptable, il est très bon en termes de dynamique. Ils étaient moins bien il y a deux mois de cela, d'où les critiques sur Jorge Sampaoli, sur cet effectif et sur certains joueurs. Cela reste les aléas d'une saison, mais Jorge Sampaoli a toujours conservé le même fonctionnement. Beaucoup critiquaient le fait qu'il n'y avait pas d'équipe type et, au final, avec ce même fonctionnement, il a réussi à remettre l'équipe à l'endroit. Il a sa colonne vertébrale, ses cadres. Moi, je suis à fond derrière Sampaoli, j'aime ce qu'il dégage, j'aime comment l'équipe de l'OM fonctionne."



Rappelons tout de même que Sampaoli a remporté près de 55% de ses matchs avec l'OM, ce qui le place en première place devant Marcelo Bielsa ou un certain Didier Deschamps.