Payet : "Milik, un attaquant de classe mondiale"

Invité sur la chaîne Twitch de la Ligue 1, Dimitri Payet a parlé de sa relation avec Arek Milik.





Interviewé sur la chaîne Twitch de la Ligue 1, Dimitri Payet a abordé le sujet de la relation entre un n°10 et son attaquant de pointe. Il a d'abord fait une comparaison entre Pierre-Emerick Aubameyang (avec qui il a joué à Saint-Étienne en 2011) et Arek Milik : "Si je compare Arek Milik aujourd'hui et Pierre-Emerick Aubameyang lorsque j'étais à Saint-Étienne, ce sont deux styles différents. Avec Aubameyang, sans regarder, je mettais le ballon dans la profondeur et je savais qu'il allait l'avoir. C'est beaucoup plus facile de jouer avec des attaquants de ce style, car, même quand on se trompe, ils peuvent arriver à l'avoir. Arek, c'est plus un point d'appui, un attaquant de surface. C'est le numéro 10 qui doit s'adapter."



Mais le Réunionnais n'en oublie pas de faire l'éloge de son attaquant, que devrait d'ailleurs retrouver les terrains ce jeudi pour le déplacement au PAOK. "Après, avec Arek, on a la chance d'avoir un attaquant de classe mondiale. On sait qu'à partir du moment où on le met dans les meilleures conditions, il y a beaucoup de chances pour que ça aille au fond. Un numéro 10 existe parce qu'il y a un attaquant qui les met au fond, mais l'attaquant existe aussi parce que le numéro 10 lui donne des ballons. C'est vice-versa."