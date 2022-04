Mercato : Longoria suit un espoir de Ligue 1

Pour renforcer les rangs de l'attaque marseillaise, Pablo Longoria aurait coché le nom de Mohamed-Ali Cho.





On le sait, Pablo Longoria multiplie les pistes en vue du prochain mercato d'été. Et selon les informations de Foot mercato, le président espagnol de l'OM s'intéresse de près à la révélation d'Angers, Mohamed-Ali Cho (18 ans, 26 matchs et 2 buts en L1 cette saison).

Le média annonce même que Longoria aurait déjà rencontré l'entourage du joueur.



Dans ce dossier, le SCO d'Angers va se faire un malin plaisir à utiliser la concurrence pour faire grimper les enchères. Il se murmure même que le club angevin réclamerait près de 15 millions d'euros, un montant extrêmement cher pour un joueur qui n'a pas prouvé grand-chose sur la durée.