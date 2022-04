Milik titulaire contre le PAOK ?

Jugé trop juste pour la réception de Montpellier dimanche (2-0), Arek Milik pourrait être du voyage en Grèce jeudi selon La Provence.





Blessé aux ischio-jambiers avec la Pologne lors de la trêve internationale, Arek Milik avait été jugé trop juste pour être dans le groupe face à Montpellier dimanche (2-0), probablement pour le préserver des risques d'une rechute. Mais selon les informations de La Provence, le buteur Polonais a pris part à l'entrainement normalement hier, pendant que les titulaires effectuaient le traditionnel décrassage. Le n°9 olympien enchaîne les séances ces derniers jours, signe qu'il n'est pas loin d'être de retour à 100%.



D'après le quotidien régional, l'optimisme serait de mise dans les rangs olympiens quant au fait de voir Milik faire le déplacement en Grèce et peut être même débuter la rencontre ce jeudi contre le PAOK. Une bonne nouvelle pour les marseillais qui vont devoir composer avec plusieurs absents pour suspension (Kamara, Gerson, Dieng) et blessures (Balerdi, De La Fuente) dans un match qui s'annonce bouillant dans une Toumba à guichets fermés. L'expérience européenne du Polonais pourrait être un plus au sein d'une équipe jeune. Toujours d'après les informations du quotidien, les joueurs s'entraîneront une dernière fois demain matin avant de prendre la direction de l'aéroport pour rallier Thessalonique. Dans une semaine qui s'annonce décisive avec un déplacement à Paris dimanche, l'OM pourra donc compter sur le retour de son attaquant vedette.