Payet révèle qu'il y avait des clans dans le vestiaire

Sur RMC, Dimitri Payet s'est confié sur ses précédentes années à l'OM.





Selon le meneur de jeu, l'ambiance cette saison au sein de l'effectif est très positive, et assez différente de ce qu'il a connu par le passé : "Pour avoir vécu huit saisons ici, la différence entre cette année et les autres, c'est qu'on a un vestiaire qui est agréable, uni, ensemble. Je pense qu'on a un groupe qui est jeune mais "expérimenté", qui sait ce qu'il veut aller chercher. C'est un vestiaire facile à driver, on a connu des saisons plus compliquées où il y avait des clans, des problèmes, beaucoup de non-dits, d'altercations. Là, on a un vestiaire qui est sain".



Le numéro 10 phocéen était par exemple en froid avec son ancien coéquipier Florian Thauvin, qui a évolué à l'OM de 2013 à 2015 puis de janvier 2016 à 2021, et qui est aujourd'hui au Mexique avec André-Pierre Gignac. Cette saison, aucune animosité n'a filtré entre les joueurs de l'effectif, même si Steve Mandanda, tout comme Alvaro, a pu être frustré par sa nouvelle situation de remplaçant et vis-à-vis du coach de l'OM, Jorge Sampaoli.