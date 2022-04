Di Meco pointe la grande différence entre Bielsa et Sampaoli

Sur RMC, Eric Di Meco a salué le travail, ces dernières semaines, de l'entraîneur argentin, qui enchaîne les bonnes performances.





Dans son intervention, Eric Di Meco applaudit les changements effectués par Jorge Sampaoli, à l'opposé du dogmatisme d'un Marcelo Bielsa : "Avec tout ce qu'il fait et ce que l'équipe fait en ce moment, il a le droit de continuer... C'est souvent la deuxième année qui est compliquée à l'OM. Pour (André) Villas-Boas, pour Rudi Garcia... C'est confirmer qui est compliqué. C'est quand même fascinant. On a beaucoup fait la comparaison avec (Marcelo) Bielsa mais finalement, il n'y en a pas à faire. Bielsa, j'ai souvenir d'un vestiaires qui se tend parce qu'il a ses idées et il n'a jamais transigé, même sur la fin de saison où il part en saucisse. Il allait même se disputer avec des joueurs parce qu'il ne voulait pas changer."





"J'avais peur quand je voyais que ça partait dans tous les sens"



Selon Eric Di Meco, le coach de l'OM a eu des discussions avec Pablo Longoria qui lui ont fait changer d'avis sur certaines choses : "(Jorge) Sampaoli s'est adapté ou est-ce qu'on a fait en sorte qu'il s'adapte ? Je pense que le président est allé le voir. Toujours est-il que ces derniers temps, je ne vois pas d'invention dans la composition. Des latéraux qui jouent en ailier, etc. (Boubacar) Kamara revient en défense naturellement, (Pape) Gueye est au milieu, (Steve) Mandanda sort du chapeau, (Amine) Harit sort du placard... On oublie ce qu'il s'est passé pendant ces six derniers mois avec une période difficile même sur la qualité de jeu, les résultats... La grande force de (Jorge) Sampaoli, c'est qu'au moment du sprint final, là où il faut tout resserrer et là où on avait peur parce que moi j'avais peur quand je voyais que ça partait dans tous les sens... On se rend compte que c'est plus cohérent. Là, ils sont impressionnants en ce moment."