Sampaoli est "nul" et "triche" à l'entraînement selon Harit

Sur RMC, plusieurs joueurs de l'OM ont chambré Jorge Sampaoli.





Dans l'émission Le Vestiaire, Pape Gueye et Amine Harit ont gentiment taclé leur coach argentin, autant sur son niveau au football que sur sa malhonnêteté aux entraînements. Plus tempéré, William Saliba a expliqué que Jorge Sampaoli était un chambreur : "Quand c'est l'heure de l'entraînement, il est sérieux mais quand l'entraînement est fini, il aime bien charrier. Il taquine tout le monde. Sur le côté humain, c'est un très bon coach aussi."



Le Marocain Amine Harit, lui, a été plus offensif : "En plus, c'est un tricheur ! Il triche trop ! Il ne faut pas jouer avec lui au tennis-ballon. Il est nul et il triche." Puis le Sénégalais Pape Gueye a enfoncé le clou : "C'est l'entraîneur le plus nul au foot que j'ai eu. Même pour des petites passes... Il connaît le foot mais qu'est-ce qu'il est nul".



Manifestement, l'ambiance est légère et bonne entre les joueurs de l'OM et le coach argentin. Pourvu que ça dure.