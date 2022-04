Sampaoli surprend Henry sur le cas Mandanda

Le portier français de l'OM a été titularisé, dimanche soir, contre Montpellier (2-0).





Une titularisation plutôt inattendue, qui a fait plaisir à Thierry Henry, consultant pour Prime Video : "On était content de le revoir. J'ai côtoyé Steve (Mandanda) et c'était important de le revoir jouer dans son jardin. Sur le dernier match, il n'avait pas pris de buts contre Metz. Là encore, pas de buts contre Montpellier. Cela faisait neuf matchs que Marseille encaissait des buts. Donc est-ce que c'est une coïncidence ? On peut parler de cette frappe de (Téji) Savanier qui passe à côté. Cela aurait pu être au fond mais ce n'est pas rentré. Mais que veut faire (Jorge) Sampaoli ? On ne sait pas. Souvent, il surprend tout le monde donc bon."



Ce dimanche soir, Steve Mandanda (36 ans) a connu sa 13e titularisation de la saison. Jeudi, contre le PAOK Salonique, le Français sera une nouvelle fois titulaire, comme l'a annoncé Jorge Sampaoli. Pour le match face au PSG, par contre, l'Espagnol Pau Lopez devrait reprendre sa place.