Diaz : "Sampaoli n'est pas si dogmatique que ça"

Sur RMC, Kevin Diaz a salué la remise en question de Jorge Sampaoli depuis plusieurs semaines.





"Il (Jorge Sampaoli) n'est pas si dogmatique que ça et il a dû parler avec son président. Sampaoli a bien compris qu'il fallait laisser souffler certains, donner du temps de jeu à des joueurs comme (Amine) Harit pour essayer de reconcentrer tout le monde. S'il fait jouer (Steve) Mandanda, ce n'est pas pour rien. Il arrive à impliquer tout le monde. Tu ne peux pas faire une saison à 11 ou 12 joueurs. Comme par hasard, ça va mieux à l'OM. Contre Montpellier, il n'a rien inventé. Tout le monde joue à son poste et quand tout le monde est à son poste, ça va mieux. Ce serait une catastrophe industrielle s'il n'était pas sur le podium" a affirmé Kevin Diaz, alors que l'OM est actuellement 2e de L1, avec trois points d'avance sur le 3e (Rennes), et avant d'affronter le PSG (1e), dimanche soir.



Critiqué pour ses choix passés et le fait de peu faire jouer les remplaçants habituels, Jorge Sampaoli a semble-t-il changé son fusil d'épaule, et des joueurs moins utilisés comme Amine Harit, Bamba Dieng, Pape Gueye ou Steve Mandanda font bonne impression sur les derniers matchs de l'équipe.