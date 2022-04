Payet lance une petite pique au PSG

Le numéro 10 de l'OM a critiqué le jeu du PSG, alors que le Classique entre les deux équipes se profile dimanche prochain, en Ligue 1.





Pour Dimitri Payet, qui s'est exprimé dans une émission de RMC Sport, l'équipe de Jorge Sampaoli a un style de jeu plus clair que celle de Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Paris : "Nous, on joue de la même manière depuis le début de la saison. Paris, ils n'ont pas de style de jeu vraiment défini. Ils ont la possession parce qu'ils ont les joueurs pour mais ils ne sont pas organisés comme nous."



Leader de la Ligue 1, avec 71 points, le PSG n'avait pas battu l'OM au match aller, au Stade Vélodrome (0-0). Ce dimanche, au Parc des Princes, les Marseillais, qui restent sur une série de 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues, vont essayer de s'imposer face à un PSG qui n'a que la Ligue 1 à jouer cette saison, puisque la formation de la capitale française a été sortie de la Ligue des Champions (par le Real Madrid) et de la Coupe de France (par Nice).



Cette petite pique de Dimitri Payet, qui expose quelque chose de plutôt évident cela dit, pourrait chauffer ce Classique entre les deux rivaux du championnat de France.