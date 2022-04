Les supporters interdits de déplacement en Grèce

On s'en doutait et c'est désormais officiel : les supporters marseillais ont été interdits de déplacement à Thessalonique ce jeudi par l'UEFA.





Dans la journée, les autorités grecques avaient demandé à l'UEFA d'interdire le déplacement des supporters de l'OM à Thessalonique dans le cadre du quart de finale retour de Ligue Europa Conference jeudi soir. Sans surprise, ils ont obtenu gain de cause et les fidèles olympiens ne pourront donc pas faire le voyage.



L'OM a réagi à cette décision via un communiqué, expliquant que le club "regrette que ses supporters soient privés d'encourager leur équipe de coeur, mais respecte la décision prise par les autorités grecques." D'après les informations recueillies par La Provence, les groupes de supporters avaient de toute façon, dès vendredi, décidé d'annuler le voyage prévu en Grèce.



Comme face à Bâle au tour précédent, les hommes de Jorge Sampaoli vont disputer leur match retour sans leurs supporters, alors que leur adversaire a pu se déplacer à l'aller.