PAOK-OM encore diffusé sur W9

Le groupe M6 a de nouveau choisi de diffuser le match retour entre le PAOK et l'OM sur ses antennes (W9), ce jeudi à partir de 21h.





La semaine dernière, le groupe M6 avait expliqué qu'ils privilégiaient la diffusion des matchs à domicile et que Lyon aurait probablement droit à son match en clair : raté ! En effet, La Provence nous apprend que c'est encore le match PAOK-OM qui sera retransmis sur W9, reléguant le Lyon-West Ham sur RMC Sport 1.



Cette fois-ci, le directeur général des programmes Frédéric de Vincelles justifie son choix par le critère sportif : "Entre le nul de Lyon à l'aller et la victoire de l'OM, il n'y a pas un écart énorme, mais on se dit que Marseille est en bonne position pour se qualifier et on a envie de faire vivre cette qualification sur l'antenne même si on souhaite bien évidemment ardemment que Lyon se qualifie aussi."



Il explique aussi vouloir booster les audiences de l'Europa Conference League : "C'est important pour nous de faire aussi rayonner cette compétition. Que dans l'esprit des amateurs de foot et des téléspectateurs, elle signifie quelque chose. Donc, plus on diffuse des matchs de cette compétition, plus on en parle et plus elle prend de la valeur. En choisissant ça, on donne de la valeur à une compétition dont on a acheté les droits relativement chers. On doit aussi les valoriser."



La rencontre sera donc à suivre sur les antennes de W9 (mais aussi sur Canal+ sport) à partir de 21h ce jeudi.