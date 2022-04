Riolo : "Marseille nous fait plaisir"

Dans l'After Foot, Daniel Riolo n'a pas tari d'éloges après la victoire des Olympiens face à Montpellier hier soir (2-0). Le consultant est emballé par le jeu proposé par les hommes de Jorge Sampaoli.





"J'aime quand ce sont les équipes qui proposent du jeu qui sont récompensées. En termes de football, on dit depuis le début de la saison que Rennes et Marseille sont les deux équipes qui nous font le plus plaisir. Déjà tu constates dès le début que Payet/Milik, on a en fait des débats, disant qu'ils ne pouvaient pas jouer ensemble, que quand l'un joue, l'autre démarre sur le banc... Mais ce soir, les deux ne sont pas là et je me demande si la première demi-heure de l'OM ce n'est pas une de leur plus belle cette saison. Les passes, les verticalités, l'énergie qui est mise dans la rencontre. Marseille ce soir, ils ont le ballon, mais ils courent beaucoup plus que Montpellier, il y a une vraie générosité. Si Dieng est un peu plus habile techniquement devant, sur la première mi-temps l'OM ça peut tourner à 3, 4-0."



Mais le journaliste de RMC estime que les Olympiens manquent tout de même un peu de sérénité : "Ils donnent toujours l'impression de se mettre seul dans la merde. J'aimerais bien avoir un supporter de l'OM qui me dit qu'à 2-0 même à un quart d'heure de la fin, il est complètement tranquille. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tranquilles, j'ai vu une phrase de Guendouzi qui dit'on sait ce qu'on fait'." J'espère qu'ils sont sûrs."