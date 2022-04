Cabella comprend les sifflets du Vélodrome

Pour son retour en Ligue 1, Rémy Cabella a été accueilli par les sifflets du Stade Vélodrome, mais l'ancien Olympien n'en a pas tenu rigueur aux supporters marseillais.





Hier soir, Rémy Cabella revenait sur les pelouses Ligue 1, trois ans après avoir quitté le championnat de France. Comme un symbole, c'est au Vélodrome qu'il a fait son retour, après être passé par l'OM entre 2015 et 2018 (81 matchs, 13 buts). Sans surprise, le néo-Montpelliérain a eu droit à quelques sifflets, mais il s'est montré bon joueur après le match au micro de Prime Video : "C'est vrai qu'il y en a eu, mais il y a eu des supporters qui m'ont chambré pendant l'échauffement. Ça fait partie du foot, ce n'est pas grave. C'était comme ça avec l'ASSE, ça ne me dérange pas. C'est ça qu'on aime, ça fait partie du jeu."



Il a également reconnu la supériorité des Olympiens (2-0) durant la partie : "Bien sûr, c'est un plaisir de reprendre en Ligue 1, mais le plus important, c'est le terrain et le résultat. On a joué face à une très belle équipe de Marseille, une équipe qui joue la Ligue des Champions. Ils ont fait ce qu'il fallait en 20 minutes, c'est dommage pour nous parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, on a quelques petites occasions et si on les met au fond, ce n'est plus le même match. On apprend contre des équipes comme Marseille."