OM-Montpellier : les notes de la presse

Voici les notes délivrées par les médias, après la rencontre OM-Montpellier (2-0).





Bamba Dieng et Amine Harit bénéficient notamment d'évaluations positives.





Le onze de départ : Mandanda (6) - Rongier (7), Saliba (7), Kamara (6), Peres (7) - Guendouzi (5), Gueye (6), Gerson (5) - Under (6), Harit (7), Dieng (7).

Le coach : Sampaoli (7).

L'arbitre : Stinat (6)





Le onze de départ : Mandanda (6,3) - Rongier (6,3), Saliba (6), Kamara (6,3), Peres (6) - Guendouzi (6), Gueye (6), Gerson (6,3) - Under (6,3), Harit (7,7), Dieng (7).

Les remplaçants : Payet (5,3), Luis Henrique (5,3).

Le coach : Sampaoli (7).

L'arbitre : Stinat (7).





Le onze de départ : Mandanda (606) - Rongier (-), Saliba (-), Kamara (4,5), Peres (-) - Guendouzi (6,5), Gueye (-), Gerson (6,5) - Under (7), Harit (-), Dieng (8).





Le onze de départ : Mandanda (7,1) - Rongier (7,6), Saliba (7,1), Kamara (7,5), Peres (7,9) - Guendouzi (6,8), Gueye (7,1), Gerson (6,1) - Under (7,3), Harit (7,5), Dieng (8).

Les remplaçants : Luis Henrique (6,1), Lirola (6,2), Seghir (6), Payet (6,1).