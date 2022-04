Sampaoli : "Harit est devenu un joueur très important"

Jorge Sampaoli a commenté la prestation réalisée par Amine Harit, lors d'OM-Montpellier (2-0). L'Argentin ne tarit pas d'éloges sur l'international marocain.





En conférence de presse, l'entraîneur olympien a souligné le gros match réalisé par Amine Harit : "Je ne suis pas surpris par le niveau d'Amine Harit. On espérait ça. Quand il a débuté avec nous, c'était un joueur qui s'est beaucoup de fois mis en difficulté dans le jeu. Il a évolué footbalistiquement. C'est un joueur qui pèse dans le déséquilibre et dans le un contre un. C'est devenu un joueur très important pour nous et il le sera à chaque match du sprint final", a-t-il déclaré.



Amine Harit totalise 3 buts et 3 passes décisives en 17 apparitions en Ligue 1, cette saison.