Dall'Oglio : "L'équipe n'a pas amené de densité"

Olivier Dall'Oglio a aussi livré son analyse de la rencontre OM-Montpellier (2-0) jouée dimanche, au stade Orange Vélodrome.





Le technicien héraultais a confié son analyse de la rencontre jouée contre les Marseillais. Il regrette le début de rencontre : "Je suis déçu du match, effectivement. Pas sur les intentions. On n'a pas inquiété cette équipe de Marseille qui nous a pris à la gorge d'entrée. On a manqué de densité sur le premier quart d'heure. Dans les duels, ça a été difficile pour nous. Sur la fin de la première mi-temps, on a repris un peu le dessus en gagnant des duels au milieu et en se projetant. Offensivement, il nous a manqué certaines choses. C'était entre-deux, pas net. Ce n'est pas ce que j'attendais. Ça manquait de tranchant devant", a-t-il expliqué en conférence de presse.





"Je pensais qu'on allait pouvoir marquer en seconde période"

Il pense aussi que l'équipe n'a pas été assez collective : "L'équipe n'a pas amené de densité, ils n'étaient pas proches les uns des autres. En face, ils sont plutôt bien, ils ont beaucoup de force, de puissance technique. On ne s'est pas mis au niveau de cette équipe pour dégager une certaine force. On n'a pas tous la même idée sur le terrain en même temps. Quand ça se passe comme ça, on a une équipe entre-deux et qui n'est pas juste." Et de conclure : "On n'est pas satisfait. Je pensais que nous, on allait pouvoir marquer en seconde période. Il y a l'occasion de Téji où le but est ouvert, notamment. Sur la fin de saison, le boulot, c'est de retrouver ce collectif."



Le MHSC occupe actuellement la 11e position du classement de Ligue 1, avec 41 points.