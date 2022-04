Sampaoli : "Nous essayons de garder le cap"

Jorge Sampaoli a donné son sentiment sur le succès obtenu par l'OM contre Montpellier. L'Argentin juge ce succès très important.





Face aux journalistes, le coach phocéen a commenté le contenu du match disputé face au MHSC : "Montpellier a essayé de mettre la pression très haut, mais nous leur avons rendu la tâche difficile et nous aurions pu les punir encore plus. C'est extrêmement important d'enchaîner les résultats sur cette dernière partie du Championnat, en plus de la Coupe d'Europe. Les équipes derrière nous en L1 marquent des points, essayent de tenir leur place au mieux", a-t-il indiqué.





"C'est un défi pour moi de faire tourner"

Le plus difficile pour lui est de composer avec le terrible calendrier des Marseillais : "Nous essayons de garder le cap, de récupérer un maximum de joueurs pour le déplacement en Grèce, puis celui à Paris, dimanche, que nous aurons peu de temps pour le préparer. Jeudi et dimanche prochains, nous avons des matches fondamentaux. C'est un défi pour moi de faire tourner au mieux l'effectif pour gérer ces rendez-vous", a-t-il ajouté.



L'OM doit déjà se reconcentrer sur la Ligue Europa Conference et son déplacement en Grèce, sur le terrain du PAOK.