Guendouzi : "On sera prêts pour le sprint final"

Au micro de Prime Vidéo, Mattéo Guendouzi a confié sa satisfaction, après le succès obtenu contre Montpellier (2-0). Le milieu de terrain a conscience qu'un match difficile attend les Phocéens en Grèce, jeudi.





"Je pense que ce soir, la victoire a été très bien maîtrisée. On a fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a su garder le ballon et rester solides derrière. On l'a vu ce soir : on sera prêts pour le sprint final. On a d'abord un match à jouer jeudi en Grèce qui va être très difficile. Ensuite, on va aller au Parc et ça va être un match très important parce qu'on est sur une bonne dynamique et on ne veut pas s'arrêter là", a-t-il déclaré.



Le podium n'est pas gagné, alors que de gros matchs attendent les Olympiens, ces prochaines semaines.