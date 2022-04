OM-Montpellier : les compos officielles

Voici les noms des joueurs qui vont démarrer la rencontre OM-Montpellier (31e journée de Ligue 1).





Jorge Sampaoli a titularisé Luan Peres, qu'on n'avait plus vu depuis quelques matchs. Le Brésilien a bénéficié d'un peu de repos. En attaque, Bamba Dieng est aux côtés de Bamba Dieng et Cengiz Under.



La compo officielle de l'OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Kamara, Luan Peres - Gueye, Guendouzi, Gerson - Under, Harit, Dieng.



La compo officielle de Montpellier : Omlin - Souquet, Estève, Sakho, Cozza - Ferri, Leroy - Savanier, Mollet, Mavididi - Wahi.