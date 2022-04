Mercato : Longoria aurait déjà des accords

Pablo Longoria aurait avancé plusieurs pistes, en vue du mercato. Le président de l'OM aurait même déjà plusieurs accords.





Dans France Football, Mathieu Grégoire a révélé que Pablo Longoria avait déjà avancé dans son recrutement estival. Le journaliste croit savoir que l'OM a plusieurs accords avec des joueurs : "Pablo Longoria a déjà des accords dans le sens où il travaille en amont sur le mercato. Il aime bien multiplier les pistes. L'OM pourrait être interdit de recrutement et il faut anticiper les prochains mercatos. Aujourd'hui, Longoria travaille en amont comme avec Gigot et il a avancé avec des joueurs qui seraient libres et qui pourraient rejoindre rapidement l'OM", a-t-il déclaré.



Le club phocéen serait notamment d'accord avec Bartug Elmaz, le joueur de Galatasaray.