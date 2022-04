Guendouzi : "L'OM, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire depuis longtemps"

Mattéo Guendouzi se réjouit d'avoir choisi de rejoindre les rangs de l'OM, lors de l'été 2021. Le milieu défensif se plait beaucoup à Marseille.





Au micro de Téléfoot, l'international français a rappelé son enthousiasme sur le fait d'évoluer sous les couleurs olympiennes : "C'est le meilleur choix que j'ai pu faire depuis longtemps. Ça se passe super bien, mais il faut que je sois meilleur parce qu'il y a des objectifs à aller chercher", a-t-il lancé. Le joueur est très aimé du public : "Ils me portent un amour incroyable. C'est la plus belle chose que j'ai pu vivre depuis que je suis footballeur." Il s'entend également bien avec Jorge Sampaoli : "Sampaoli a une grande confiance en moi, je parle avec lui, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est pour ça que je me sens très à l'aise dans ma vie professionnelle et personnelle."



Initialement prêté par Arsenal, Mattéo Guendouzi a été recruté définitivement et est désormais engagé jusqu'en juin 2025.