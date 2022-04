Mbappé : "On va peut-être gagner contre Marseille, Angers, mais si on perd contre Lens..."

Mbappé : "On va peut-être gagner contre Marseille, contre Angers, mais si on perd contre Lens..."





Comme son entraîneur Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé espère que les supporters du PSG seront derrière leur équipe, contre l'OM. L'attaquant regrette que les Parisiens soient toujours attendus au tournant.



Au micro de Canal+, Kylian Mbappé s'est exprimé sur le Clasico qui se disputera dimanche prochain : "L'OM ? C'est toujours spécial. Pour nous, pour les supporters. On aimerait que les supporters soient toujours avec nous. On comprend qu'il y ait une déception, c'est compréhensible. S'ils sont avec nous, ce sera magnifique. S'ils ne sont pas avec nous, on fera notre travail parce qu'on est payés pour ça et on est contents de jouer un Classique", a-t-il lancé.



L'attaquant pense que le PSG mériterait davantage de soutien : "Paris, on est toujours attendu. On va peut-être gagner contre Marseille, on va gagner contre Angers, on va être champion et en étant champion, si on perd contre Lens à domicile, peut-être allez vous dire 'qu'est-ce qu'ils ont fait?!' On est toujours attendus. On doit continuer jusqu'à la dernière journée, jusqu'aux vacances, jusqu'à ce que la saison se termine, en essayant de donner du plaisir comme aujourd'hui", a-t-il ajouté.



Kylian Mbappé a marqué 5 buts lors des deux derniers matchs. Le PSG pourra se reposer, jusqu'à dimanche, tandis que l'OM a deux rencontres à jouer.