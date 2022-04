Mercato : En-Nesyri sur les tablettes de Longoria ?

Pablo Longoria en pincerait pour Youssef En-Nesyri, lequel est sous contrat avec le FC Séville. Le joueur serait aussi surveillé par West Ham et Newcastle.





Si l'on en croit les éléments publiés par Calciomercato, l'OM est à la lutte avec West Ham et Newcastle (!) concernant Youssef En-Nesyri. Débarqué pour 20 millions d'euros en janvier 2020, l'international marocain dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2025. Il pourrait bénéficier d'un bon de sortie pour un montant de 25 millions d'euros, alors que sa saison a été mitigée. Le natif de Fès a inscrit 3 buts et donné 3 passes décisives en 23 apparitions, depuis l'été dernier. Son profil plairait à Pablo Longoria et à Jorge Sampaoli.



L'exercice est loin d'être terminé et les rumeurs se multiplient déjà concernant le mercato estival. En 2020-2021, Youssef En-Nesyri avait inscrit 18 buts en 38 matchs en Liga, et 6 buts en 8 rencontres de Ligue des Champions.