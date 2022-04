Dall'Oglio met la pression sur l'OM

Olivier Dall'Oglio espère surprendre l'OM, au stade Orange Vélodrome. Le technicien héraultais considère néanmoins que les Phocéens sont mieux armés que son équipe.





Face aux médias, le coach du MHSC a donné son sentiment sur le match qui va se jouer ce dimanche : "Ils sont meilleurs que nous, il n'y a pas de problème. Maintenant, cela reste un match de football. Ils ont de grandes ambitions, ils doivent terminer dans les deux premiers et le stade sera plein. Je suppose que ça ne sera pas une partie de rigolade, mais sur chaque match, on y va pour le gagner. On se souvient du match de Coupe, où on n'avait pas perdu dans le temps règlementaire et c'était déjà positif. C'est un gros test pour nous, tant d'un point de vue footballistique, que sur le mental ou dans l'abnégation. Ça sera intéressant", a-t-il déclaré.



Lors du match aller, Montpellier avait mené de deux buts, avant que les Phocéens ne se réveillent. L'OM s'était finalement imposé 3-2.