Germain voulait absolument Montpellier

Valère Germain a révélé avoir patienté que Gaëtan Laborde et Andy Delort quittent Montpellier pour y signer. L'attente a été longue, alors que les deux joueurs sont partis en fin de mercato.





Lors de l'émission Oh My Goal, Valère Germain s'est remémoré son départ de l'OM. Il souhaitait absolument aller au MHSC : "Je me souviens, en début d'année dernière, je me disais qu'en mars/avril, j'aurais déjà signé un pré-contrat avec un nouveau club et ça ira. Tu arrives à la fin de saison, mi-juin, tu te dis que ça va aller, le temps passe, c'est début juillet, tu te dis encore que ça va aller et au final, c'est long. Il y a des contacts qui se font, des contacts que j'ai refusés par rapport à certains pays où je ne souhaitais pas aller en priorité. Je savais depuis un moment que Montpellier était intéressé, mais il fallait que Laborde et Delort partent. J'avais ce club en tête et je savais que c'était un bon club pour continuer ma carrière, mais il me fallait attendre avec une forme d'excitation. Au final, ça s'est fait un peu tard, mais ça s'est fait", a-t-il expliqué. Et de préciser : "Pour Montpellier, j'ai refusé quelques clubs en France avec de bons projets, mais si je devais continuer en France, je voulais Montpellier."



Le natif de Marseille pourrait refouler la pelouse du stade Orange Vélodrome, ce dimanche. Pour rappel, il a inscrit 31 buts et donné 14 passes décisives en 159 matchs avec l'OM.