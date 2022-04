Cozza : "Rebondir et aller gagner à Marseille"

Nicolas Cozza espère jouer un mauvais tour à l'OM, au stade Orange Vélodrome. Le défenseur n'imagine rien d'autre que la victoire.





En conférence de presse, le joueur montpelliérain a confié ses ambitions, avant la rencontre face à l'OM : "Il y a eu la trêve internationale, beaucoup de joueurs sont partis en sélection. C'est peut-être ce qui a fait qu'on a été un peu en dedans contre Brest. (...) Maintenant que ce match est passé, il faut s'en servir pour rebondir et aller gagner à Marseille. On a perdu, on a laissé passer des points, il faut se remobiliser et être prêt à 100% dimanche pour attaquer cette fin de saison à fond", a-t-il notamment lancé. Le joueur voit désormais 8 finales : "C'est un match qu'il faut gagner. Il nous en reste 8 aujourd'hui d'ici la fin de saison. Si on veut prétendre à jouer les premières places, il faut gagner dès dimanche pour s'offrir une fin de saison intéressante."



Nicolas Cozza a également commenté les chances des Héraultais de finir à une place qualificative pour l'Europe : "Cela fait 4 ans qu'on essaye de jouer les places européennes. On a fait une bonne première partie de saison nous laissant penser qu'on pouvait y prétendre. Aujourd'hui, on est en peu plus en dedans, mais il nous reste 8 matchs, il faut les jouer comme des finales et toutes les gagner pour pouvoir prétendre finir à ces places européennes. C'est notre objectif de fin de saison sinon, on serait déjà partis en vacances (sourire)."



Montpellier occupe actuellement la 11e position du classement de Ligue 1. A noter qu'en coupe de France, l'OM n'avait pas fait mieux qu'un match nul (il s'était qualifié aux tirs au but), face au MSHC.