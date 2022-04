Pochettino espère que le Parc des Princes sera avec le PSG face à l'OM

Après le succès obtenu par le PSG face à Clermont (6-1), Mauricio Pochettino s'est exprimé sur le Clasico. Le coach argentin espère que les supporters parisiens seront derrière leurs joueurs.





Le PSG reste sur deux larges succès en Ligue 1, face à Lorient (5-1) et Clermont (6-1). Mauricio Pochettino espère que les fans du Parc des Princes soutiendront leur équipe lors du Clasico, ce qui n'a plus été le cas depuis l'élimination face au Real Madrid : "Il y a 21 ans quand j'ai signé dans ce club, je savais qu'il y avait un match capital pour ce club. Dimanche face à l'OM, ce n'est pas une partie de plus, c'est une partie spéciale. Les supporters ont le droit de manifester, on est en démocratie. Mais on espère qu'ils seront avec nous et qu'ils laisseront de côté la déception et la rage qu'ils ont au fond d'eux. Tout cela pour montrer au monde entier, une image forte de notre club", a-t-il déclaré.



L'OM a pour sa part encore deux matchs importants avant le Clasico. Il affrontera Montpellier, ce soir, puis le PAOK, jeudi.