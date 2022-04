Milik donne son avis sur la Ligue 1

Arek Milik a donné son sentiment sur la Ligue 1. L'attaquant de l'OM peine à comparer avec la Serie A.





Interrogé par Onze Mondial, Arek Milik a donné son avis sur le niveau de la L1. Il pense qu'il s'agit d'une compétition difficile : "Je pense que la Ligue 1 est un bon championnat. C'est difficile de le comparer aux autres parce qu'en Italie, par exemple, tu as certains matchs très fermés, très tactiques, parfois, les équipes sont très défensives, très bien organisées... C'est vraiment difficile de comparer parce que tout est différent : les coachs, les équipes... La Ligue 1 n'est peut-être pas aussi forte que la Premier League dans son ensemble, mais les équipes qui jouent le haut de tableau ont vraiment un haut niveau et elles sont toutes proches les unes des autres. On le voit actuellement en championnat, entre le deuxième du classement et le cinquième il n y a pas beaucoup d'écart. Certes, le PSG est à part puisqu'il dispute un autre championnat, mais pour le reste, tu peux te déplacer chez la lanterne rouge et perdre des points. C'est vraiment un championnat compliqué", a-t-il lancé.



Depuis son arrivée en France, Arek Milik a marqué 16 buts en 34 apparitions en Ligue 1. Il a également délivré 2 passes décisives.