OM-Montpellier : compos probables, chaine et horaire

L'OM accueille Montpellier, dimanche, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Compos probables, chaîne, horaire... Voici les informations à connaître sur le match.





Les Phocéens ont assuré l'essentiel, face au PAOK (2-1), mercredi. Il leur faut néanmoins très vite se reconcentrer sur l'objectif principal : la Ligue 1. Le sprint final se profile et tout point perdu serait très préjudiciable, alors que le calendrier de l'OM est loin d'être le plus facile. 53 000 sont pour l'instant attendus, au stade Orange Vélodrome.





Les dernières confrontations entre Montpellier et l'OM

Les Marseillais ont commencé leur saison par un déplacement dans l'Hérault. Chacun garde en tête le projectile reçu par Valentin Rongier, qui l'a blessé au visage. Prémices d'une saison de violences. L'OM n'a plus perdu contre Montpellier depuis le 4 novembre 2018 (0-3).





Les cinq derniers matchs entre le MHSC et l'OM

29/01/2022 (coupe de France) : OM 1-1 (5-4 tab) Montpellier

08/08/2021 (L1) : Montpellier 2-3 OM

10/04/2021 (L1) : Montpellier 3-3 OM

06/01/2021 (L1) : OM 3-1 Montpellier

21/09/2019 (L1) : OM 1-1 Montpellier.





Les compos probables du match OM-Montpellier

Arek Milik a fait son retour dans le groupe phocéen, mais il ne devrait pas démarrer, dimanche. Konrad De La Fuente et Leonardo Balerdi sont eux absents jusqu'à la fin de la saison. Côté héraultais, Mihailo Ristic, Pedro Mendes, Joris Chotard et Rémy Cabella sont forfaits. Voici la tendance, concernant les compos d'équipe.



La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Kamara, Rongier, Guendouzi, Gerson - Harit, Under, Dieng.



La compo probable de Montpellier : Omlin - Sambia, Estève, Sakho, Souquet - Ferri, Leroy - Mollet, Savanier, Mavididi - Wahi.





OM-Montpellier, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Le match entre l'OM et le MHSC est donc prévu au stade Orange Vélodrome et sera diffusé sur Prime Vidéo. Son coup d'envoi est programmé à 21h00, dimanche.