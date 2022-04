Mercato : l'OM suivrait Mohamed-Ali Cho

L'OM aurait inscrit le nom de Mohamed-Ali Cho sur ses tablettes, pour le mercato estival.





Selon les informations communiquées par Le 10 Sport, le club phocéen suit de près la situation de Mohamed-Ali Cho. Le média précise que ses dirigeants ont déjà fait part de leur intérêt, alors que le joueur ne dispose plus que d'un an de contrat. Le SCO Angers devrait bien lui accorder un bon de sortie, mais la concurrence s'annonce rude pour sa signature. Leicester, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et Francfort seraient aussi sur le coup pour le recruter. Son tarif était estimé à 40 millions d'euros, lors du mercato de janvier.



Natif de Stains, Mohamed-Ali Cho est âgé de 18 ans. Il a inscrit 2 buts en 25 apparitions (dont 17 comme titulaire) en Ligue 1, cette saison.