Vente OM : McCourt attendrait "le bon acheteur à moyen terme"

Mathieu Grégoire s'est exprimé sur la possible vente de l'OM. Le journaliste croit savoir que Frank McCourt est prêt à céder le club à moyen terme.





Interrogé par France Football, Mathieu Grégoire a donné son sentiment sur la possible vente de l'OM. Le journaliste pense que l'Américain n'est pas pressé de partir et souhaite redresser l'OM. Il pourrait être ouvert à une vente, dans quelques saisons : "L'avenir de McCourt, c'est une question à plusieurs centaines de millions d'euros. Il faut absolument que Longoria et les dirigeants de l'OM arrivent à réinstaurer un cercle vertueux car il est fort probable que McCourt commence à se lasser de réinjecter chaque année des dizaines de millions d'euros. Soit il peut se lasser et dire qu'il s'en va, soit l'OM peut retrouver un bon niveau sportif et financier et McCourt est moins dans l'urgence pour trouver un bel acheteur qui achète le club au prix fort. On est plutôt là-dedans, on attendrait le bon acheteur à moyen terme", a-t-il indiqué sur le compte Instagram de l'ancien hebdomadaire.



On peut supposer que la participation ou-non à la Ligue des Champions déterminera bien des choses, à court terme, et en particulier pour le mercato.