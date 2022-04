Son avenir, son amour pour Marseille... Les confidences de Longoria

Pablo Longoria n'envisage pas de rejoindre un autre club pour y tenir le poste de président, après l'OM. L'Espagnol se plait vraiment à Marseille.





Lors d'un entretien donné à EFE, Pablo Longoria a évoqué son avenir. Il ne tient pas à renouveler l'expérience de président dans un autre club : "La première et dernière fois que je suis président d'un club de football ? C'est très clair. Je l'ai toujours dit à mes collaborateurs et mes proches au club. C'est ma dernière grande expérience dans le football. Ce club te remplit tellement de l'intérêt, te transmet tellement de passion que retrouver le même niveau d'implication à l'avenir va être très compliqué. J'aimerais retourner à la base après cela, mais surtout profiter de cette expérience. Dans ma tête, c'est ma dernière grande expérience et je dois profiter de chaque jour en tant que grand fan de football que je suis", a-t-il lancé.





"Je me sens à la maison"

Egalement interrogé par France Football, il a fait part de son attachement à la ville phocéenne : "Cette ville me ressemble. Je l'adore. Cette aventure à Marseille, c'est l'aventure de ma vie. Pour la première fois, je ne pense pas au futur. Je sais déjà que je ne travaillerai jamais à la tête d'un autre club. Je me sens à la maison. J'imaginais le club parfait ainsi. Les sensations sont si fortes ici."



Nul doute que de nombreux supporters souhaitent que son aventure olympienne se prolonge...