OM-PAOK : un total de 13 interpellations

13 interpellations ont eu lieu, en marge du match OM-PAOK, jeudi soir. Trente policiers ont été blessés.





Selon les éléments obtenus par La Provence, les autorités ont procédé à 13 interpellations, en raison des incidents qui ont opposés supporters du PAOK et de l'OM. Le média précise que cinq individus ont été déférés en procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, dont un Grec. Ils risquent des peines de prison avec sursis, d'interdictions de stade et de territoire. Deux autres Grecs sont déférés pour "évasion en bande organisée", "vol avec arme" et "violences avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée". Enfin, quatre autres seront jugés lundi, en comparution immédiate, pour des "dégradations", des "dégradations par jets de pierre" ou des "faits de violences avec arme envers les forces de l'ordre". Au total, trente policiers ont été blessés.



L'OM n'a pas eu son mot à dire concernant l'autorisation du déplacement des Grecs, dont l'encadrement n'a pas été assuré comme cela était prévu.