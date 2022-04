Longoria a recadré Lucescu

Pablo Longoria n'a pas apprécié les propos tenus par Razvan Lucescu, concernant le match retour entre le PAOK et l'OM. Le président olympien lui a dit sa façon de penser.





Le président de l'OM reste fidèle à sa personnalité et tente d'apaiser les tensions, comme avec Nice ou Lyon. Pour autant, l'Espagnol sait exprimer le fond de sa pensée. Il a recadré Razvan Lucescu, après sa sortie en conférence de presse : "Pablo a été voir Lucescu et lui a dit que son attitude était irresponsable et qu'il était suicidaire d'enflammer les choses ainsi avant le match retour. Quand il a discuté avec Pablo, (Lucescu) est resté sur son discours. Il considère que les supporters du PAOK ont été mal accueillis. Pour nous, il nie la réalité", a déclaré un membre de la délégation phocéenne à RMC Sport.



La soirée de jeudi a été particulièrement tendue. Et le retour en Grèce le sera également.