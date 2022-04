Sampaoli "Mes émotions n'aident pas l'équipe"

Jorge Sampaoli a reconnu, en conférence de presse, que son tempérament sur le banc dessert surement ses joueurs vis-à-vis de l'arbitrage.





Plutôt calme dans la vie, Jorge Sampaoli est souvent intenable sur un banc de touche. Entraineur le plus sanctionné de Ligue 1, le coach argentin est conscient que cette attitude peut desservir l'OM vis-à-vis des décisions de l'arbitre.



En conférence de presse, il a assumé ce côté de sa personnalité, mais assure que ses joueurs, eux, se comportent bien et sont trop souvent sanctionnés : "C'est possible que mes émotions soient exagérées et n'aident pas l'équipe face à l'arbitrage. Même si je suis un peu âgé, il faudrait que je change. Mais une équipe comme l'OM, qui attaque à tous les matchs, face à une équipe comme le PAOK qui défend, se retrouver à 5 cartons contre un... l'équipe, pas moi, se comporte bien."