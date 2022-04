Guendouzi : "Il y a assez de violence dans la vie"

Invité à s'exprimer sur les débordements en tribune hier, Matteo Guendouzi a déploré la mauvaise image renvoyée par ces incidents.





"C'est inadmissible ce qui s'est passé avant le match. Il y a déjà assez de violence dans la vie. Mais nous, on est restés concentrés sur le terrain. On sait que ça va être un match difficile là-bas. On sait que nos supporters ont toujours été derrière nous. On sait qu'ils sont toujours derrière nous. Lors de l'échauffement, tu vois ce qui se passe et ça donne une mauvaise image. L'UEFA aurait peut-être dû ne pas accepter les supporters au stade. On reste concentrés sur ce qu'on a à faire sur le terrain. On va aller là-bas avec la conviction qu'on va passer au prochain tour.""



Un constat partagé par son entraîneur Jorge Sampaoli, qui n'a pas vraiment compris les déclarations de son homologue Razvan Lucescu. Le coach argentin lui, a préféré désamorcer la bombe et appelle au calme. "C'est un match de foot. Les gens auraient dû mieux se comporter. J'espère que les supporters seront là en Grèce. Les déclarations du coach adverse n'ont pas raison d'être. Je veux que le match se joue tranquillement, que le meilleur gagne sur le terrain.""