Sampaoli : "Changer des joueurs pour ne pas être trop vulnérable"

En marge de la rencontre face à Montpellier dimanche, Jorge Sampaoli s'est projeté sur le prochain match de Ligue 1 mais aussi sur le match retour contre le PAOK.





Hier, Jorge Sampaoli expliquait que l'OM aurait quasiment pu avoir la qualification en poche à l'issue du match aller. En conférence de presse aujourd'hui, le coach argentin a tout de même préféré souligner la bonne dynamique offensive de son équipe : "On a une bonne régularité en ce moment. On aurait dû gagner ce match avec plus d'écart. La qualification se jouera lors du match retour en Grèce. Mais on a un bon jeu offensif en ce moment, c'est positif.""



Expliquant qu'il allait "utiliser d'autres joueurs en Grèce et compter sur les jeunes" pour faire face aux nombreuses suspensions (Gerson, Kamara et Dieng), Sampaoli a rappelé l'importance d'un turnover régulier en cette fin de saison : "On joue avec un effectif réduit. Si on garde toujours la même équipe, on risque de perdre de l'efficacité ou des joueurs. Je dois changer des joueurs pour ne pas être trop vulnérable. On avait l'absence de Luan Peres hier. On essaye de protéger les joueurs qui ont eu le plus de régularité cette saison.""



Enfin, le coach olympien s'attend à un match compliqué ce dimanche face à Montpellier. Il espère que l'OM pourra continuer d'imposer son jeu : "Montpellier a de grands joueurs de qualité. Savanier est un des meilleurs milieux du championnat. On doit pouvoir imposer notre idée, ce sera un défi. La victoire nous permettrait de maintenir la deuxième place du championnat.""