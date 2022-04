Guendouzi : "On est armés pour faire une très belle fin de saison"

Présent en conférence de presse, Matteo Guendouzi a fait part de toute sa détermination et de celle du groupe avant d'attaquer le sprint final. L'international français assure être en pleine forme.





À huit journées de la fin du championnat, chaque match va être décisif dans la lutte au podium. Et si l'OM est l'une des seules équipes à encore jouer tous les trois jours, certains joueurs auront peut-être un peu de mal à enchaîner. Mais en conférence de presse, Matteo Guendouzi a assuré que de son côté, tout allait très bien sur le plan physique : "Je suis jeune. J'ai beaucoup travaillé sur le cardio, l'endurance. Je me sens très bien, en pleine forme pour aborder la dernière ligne droite."



Le néo-international affirme que les Olympiens doivent se concentrer sur leur jeu et non sur leurs adversaires : "Il ne faut pas se concentrer sur les équipes adverses. Il va falloir tout donner. On a montré de très belles choses depuis le début de saison. On est armé pour faire une très belle fin de saison. On sait ce qu'on fait, on a confiance en nous. On a toujours su répondre présent depuis le début de saison. Il y a toujours des moments un peu moins bien. Il n'y a jamais eu de problème dans le vestiaire. On est très solidaires."



Quant à l'adversaire de dimanche, Montpellier, Guendouzi s'attend à un match ouvert entre les deux équipes : "On s'attend à un match ouvert dimanche. C'est une équipe qui joue, avec de très bons joueurs de ballon comme Savanier. Le match sera ouvert, mais très compliqué. C'est une équipe qui fait une bonne saison dans l'ensemble."