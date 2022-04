OM-PAOK : l'UEFA ouvre une procédure

Suite aux nombreux incidents ayant émaillé la rencontre entre l'OM et le PAOK hier soir, RMC annonce que l'UEFA va lancer une procédure disciplinaire.





Sans surprise, RMC annonce que l'UEFA va ouvrir une procédure disciplinaire suite aux incidents survenus avant et pendant la rencontre entre l'OM et le PAOK. D'après le média, l'instance "attend les éléments de l'arbitre, du délégué, de l'officiel de sécurité et donc celui de la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui a indiqué qu'elle allait faire part difficultés rencontrées ce jeudi pour sécuriser la soirée autour du Vélodrome."



De son côté, la Préfecture de police a publié le communiqué suivant : "L'action résolue et professionnelle de la direction départementale de la sécurité publique et des renforts CRS et gendarmes a permis de maîtriser les centaines de supporters violents venus de Grèce sans l'encadrement promis par leur club ni respect des moyens, heures et points de rendez-vous auxquels toutes les équipes visiteurs s'astreignent en déplacement. Pendant 24h, les forces de l'ordre ont limité ou évité des incidents qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques."



Cependant, selon les informations du média, l'UEFA ne devrait pas interdire le déplacement des supporters marseillais en Grèce la semaine prochaine.