Milik sous le charme du Vélodrome

Dans une interview accordée à nos confrères de Onze Mondial, Arek Milik a décrit l'ambiance incroyable du Vélodrome, notamment lors du dernier Classico.





Le Stade Vélodrome ne laisse jamais indifférent. Et s'il y a bien un joueur qui fait rugir l'enceinte ses dernières semaines, c'est Arek Milik, qui a inscrit 20 buts en 31 matchs cette saison.



Pour Onze Mondial, l'attaquant polonais est revenu sur l'ambiance si particulière du Vélodrome, notamment contre le Paris Saint Germain en octobre dernier : "Le Vélodrome est un stade incroyable. Contre Paris, il y avait la plus belle atmosphère, un truc indescriptible, je n'avais jamais vu un stade comme ça de toute ma vie ! C'était quelque chose de fou. J'ai une très bonne relation avec les supporters marseillais. Je pense que la relation pourrait être meilleure si je parlais français, pour être plus proche d'eux."