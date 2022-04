L'UEFA réforme le fair-play financier

L'UEFA a réformé le fair-play financier, en vigueur depuis 2010. Si l'instance a décidé d'octroyer plus de flexibilité au niveau du déficit, elle a instauré un contrôle sur la masse salariale.





Les règles du fair-play financier sont souvent assez floues et semblent parfois s'appliquer plus facilement à certains clubs qu'à d'autres. Toujours est-il que l'UEFA a décidé d'en réformer son contenu. Au rayon des changements, une tolérance accrue sur le déficit des clubs ou comme le résume le quotidien régional La Provence : "un déficit admis doublé sur trois ans pour chaque club (à 60 millions d'euros), le portant même à 90 millions d'euros sur la même période pour un club 'en bonne santé financière'."



Mais parallèlement, l'instance a décidé d'instaurer un plafond salarial, à l'image de ce que fait la NBA par exemple, où les clubs ne pourront pas dépenser plus de 70% de leurs revenus en salaires (joueurs et entraîneurs), en indemnités de transfert et en commissions d'agent. Les clubs qui dépasseront cette limite paieront des amendes, qui seront ensuite reversées aux clubs " bons élèves ". Cette nouvelle règle entrera en vigueur lors de la saison 2025/2026.