Mandanda : "De la déception, non, car on a gagné ce match"

Si l'OM aurait pu s'imposer plus largement face au PAOK hier soir, Steve Mandanda a tout de même voulu retenir l'essentiel après le match.





À l'image de la victoire contre Bâle au Vélodrome au tour précédent, ce succès 2-1 face au PAOK a presque un goût amer au vu des situations que se sont procurées les Olympiens pour tuer le match.



Malgré tout, Steve Mandanda a voulu retenir le positif et la victoire après le match, même s'il regrette l'entame de seconde période. "De la déception, non, car on a gagné ce match et il faut le signaler. Mais on aurait aimé gagner plus largement. Car en première période notamment, on était vraiment dominateurs. Cela nous arrive un peu trop souvent de mal repartir après la pause, c'est quelque chose qu'on doit changer pour cette fin de saison. Cette entame de seconde période nous coûte cher. Maintenant, comme je l'ai dit au départ, c'est une victoire importante. Il va falloir aller là-bas et conserver ce score, même gagner pour se qualifier et continuer cette aventure."